Исследование: граждане СССР чаще всего предлагали закрепить в конституции низкие цены

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Советские граждане чаще всего предлагали закрепить в конституции гарантии предоставления социальных прав, зафиксировать цены на товары первой необходимости, а также отменить деньги. К такому выводу пришли ученые Рязанского госуниверситета (РГУ) им С. А. Есенина, сообщила ТАСС руководитель исследования, доктор исторических наук Анна Попова.

Предложения советских граждан по конституции изучаются в РГУ им. С.А. Есенина на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые анализируют "письма во власть", которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Обращения граждан учитывались при составлении Конституции СССР 1977 года, а также Конституции Российской Федерации 1993 года.

"Если выделить общую тенденцию, то на протяжении XX века у людей укрепилась вера в то, что именно государство должно заботиться о благе народа, в частности, установить низкие цены и дать всем работу по специальности, и до сегодняшнего времени это тоже крепко сохраняется. В начале ХХ века люди предлагали отменить деньги, в 1960-е годы - вернуть довоенные цены на товары первой необходимости. А в 1990-е годы - требовали сохранить цены и обуздать кооперативы", - отметила собеседница агентства.

Как уточнила еще одна участница исследования, доктор исторических наук Ольга Попова, в советское время письма с предложениями поправок в конституцию направляли представители всех социальных слоев. Часть идей нашла отражение в окончательных версиях документов.

"Контроль за ценами находится за пределами регулирования основного закона, поэтому такое положение, конечно же, включено не было. Зато в конституцию 1977 года по предложениям народа вошла шестая статья о руководящей партии - люди предлагали закрепить особую роль Коммунистической партии, а также впервые - право на получение медицинской помощи. В 1936 году в документе были закреплены социальные права, в том числе, на труд и на отдых", - сказала Ольга Попова.

Изменения советской конституции

10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов была принята первая Конституция РСФСР, в которой был закреплен принцип диктатуры пролетариата, утверждена новая избирательная система, согласно которой рабочие получили более чем трехкратное преимущество в представительстве по сравнению с крестьянами. 31 января 1924 года на II съезде Советов СССР была принята первая общесоюзная конституция, которая в основном повторяла положения Конституции РСФСР 1918 года.

5 декабря 1936 года VIII чрезвычайный съезд Советов утвердил советскую конституцию, в которой декларировалась победа социализма в СССР, устанавливались государственная и кооперативно-колхозная собственность, были закреплены основные гражданские свободы. 7 октября 1977 года на внеочередной сессии Верховного Совета СССР был принят новый основной закон. Он закрепил цель на создание "бесклассового коммунистического общества", в преамбуле утверждалось, что в Советском Союзе построен "развитой социализм". В шестой статье было повторено положение о "руководящей и направляющей" роли КПСС в советском государстве. Также в документе были закреплены новые социальные права граждан: на охрану здоровья, жилище, пользование достижениями культуры и др.

1 декабря 1988 года в общесоюзный документ были внесены изменения, согласно которым высшим органом государственной власти становился Съезд народных депутатов СССР. 12 декабря 1993 года по результатам народного голосования была принята первая Конституция Российской Федерации, в которой был закреплен принцип разделения властей, определен состав федеративного устройства России. Документ в равной мере защищает все формы собственности.