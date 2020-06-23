Солодов заявил, что Камчатка перешла на "московскую модель" борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Жителей Камчатского края, где в настоящий момент сохраняется сложная эпидемическая ситуация с распространением коронавируса, защищают от распространения инфекции по "московской модели". Об этом во время совещания во вторник заявил врио главы региона Владимир Солодов.
"Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдет на убыль. Первые результаты мы уже видим. Реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. Сегодня у нас развернуты 816 коек в семи стационарах, причем 300 коек постоянно доступны. Перенастроена и работа лабораторий, на этой неделе наша задача выйти на плановый максимум - 48 часов по подготовке анализа. Развернуты госпитали "долечивания". Амбулаторных больных, которые переносят болезнь в легкой форме дома, теперь бесплатно обеспечивают специальными медикаментами", - сказал Солодов.
Врио главы Камчатки добавил, что в крае продолжается привлечение специалистов из других регионов. На смену тем, у кого заканчиваются командировка на Камчатку, в ближайшее время прибудут еще 10 гражданских и три военных медика.
Камчатский край в настоящий момент лидирует в ДФО по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. населения, а ежесуточный прирост количества пациентов с подтвержденным диагнозом составляет около 3%, что выше, чем в большинстве субъектов макрорегиона. По состоянию на 23 июня, коронавирусом на Камчатке заразились более 1,7 тыс. человек, 573 пациента выздоровели, 38 умерли.
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. Также по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой в начале июня из столицы на Камчатку были направлены бригады врачей и медоборудование от правительства федерального центра. Оперативная перенастройка системы здравоохранения полуострова была проведена также по рекомендациям группы специалистов, которых отправил в помощь Камчатке мэр Москвы Сергей Собянин.