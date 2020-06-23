Солодов заявил, что Камчатка перешла на "московскую модель" борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Жителей Камчатского края, где в настоящий момент сохраняется сложная эпидемическая ситуация с распространением коронавируса, защищают от распространения инфекции по "московской модели". Об этом во время совещания во вторник заявил врио главы региона Владимир Солодов.

"Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдет на убыль. Первые результаты мы уже видим. Реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. Сегодня у нас развернуты 816 коек в семи стационарах, причем 300 коек постоянно доступны. Перенастроена и работа лабораторий, на этой неделе наша задача выйти на плановый максимум - 48 часов по подготовке анализа. Развернуты госпитали "долечивания". Амбулаторных больных, которые переносят болезнь в легкой форме дома, теперь бесплатно обеспечивают специальными медикаментами", - сказал Солодов.