Объем разлитого дизтоплива на электростанции Якутии составляет около 5 тонн

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Объем разлитого дизельного топлива на электростанции в Среднеколымском районе Якутии составляет около 5 тонн. Об этом говорится во вторник в распространенном сообщении пресс-службы регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Утечка произошла по нижней части емкости, объем пролитых нефтепродуктов составляет около 5 000 кг. В рамках административного расследования госинспектором произведен отбор проб воды с реки Алазея и почвы. Пробы природных сред переданы на экологическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Установлено, что в селе Аргахтах Среднеколымского района на территории дизельной электростанции, принадлежащей АО "Сахаэнерго", произошел разлив нефтепродуктов на почву из емкости для хранения. В результате нефтепродукты дренажом попали в реку Алазея. "Расстояние от емкости до реки составляет 14 м, визуально на реке имеется полоса, идущая по течению шириной около 1 м радужного цвета, чувствуется характерный запах для нефтепродуктов. Возле емкости имеется след разлива нефтепродуктов площадью 90 кв. м", - добавили в ведомстве.

С учетом того, что объект "Сахаэнерго" и река Алазея подлежат федеральному надзору, материалы дела по подведомственности будут переданы в прокуратуру региона и управление Росприроднадзора по Якутии. Как сообщили в региональном правительстве, режим повышенной готовности введен в селе Аргахтах.

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости. Оставшееся топливо из аварийной емкости перекачали. На место аварии прибыли оперативная группа МЧС РФ, "Сахэнерго", Росприроднадзора и "АСФ Сервис промышленной безопасности". Они доставили 2 тонны сорбента, 200 метров боновых заграждений и емкость для сбора топлива. Всего последствия разлива ликвидируют 52 человека, задействованы шесть единиц техники.