Мэра Хабаровска Сергея Кравчука выписали из больницы после заражения коронавирусом

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Медики выписали из больницы мэра Хабаровска Сергея Кравчука, заразившегося коронавирусом. В среду он выйдет на работу, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

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"Сергей Анатольевич выписан из больницы, выздоровел, завтра он выйдет на работу", - сказал представитель пресс-службы.

В начале июня Кравчук сообщил в Instagram о заражении коронавирусом в семье и ушел на самоизоляцию. Позднее мэра госпитализировали и подтвердили диагноз "коронавирус". Обязанности мэра исполняет вице-мэр Ирина Шапиро.

В Хабаровском крае, по данным за прошедшие сутки, всего выявлено 3 590 случаев инфицирования коронавирусом, 1 837 человек выздоровели, 23 пациента умерли.