"Почта России" выпустила открытку с виртуальным посланием к 160-летию Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. "Почта России" выпустила открытку к 160-летию Владивостока. В пресс-службе предприятия сообщили, что ее особенностью стал QR-код, способный в один клик воспроизвести рассказ о картине и перенести в виртуальную прогулку по железнодорожному вокзалу Владивостока.

"23 июня во Владивостоке состоялся выпуск в почтовое обращение художественной открытки, посвященной культурному наследию дальневосточной столицы. <…> К мероприятию по заказу "Почты России" был изготовлен специальный штемпель, а также почтовые открытки с изображением произведения неизвестного художника "Приморский вокзал" из фондовой коллекции [Приморского государственной картинной] галереи. Особенностью почтовой карточки стал QR-код, способный в один клик воспроизвести рассказ о картине и подарить зрителю виртуальную прогулку по железнодорожному вокзалу Владивостока. Строительство вокзала было начато в 1891 году, а в закладке первого камня принимал участие будущий император Николай II, который тогда путешествовал по Российской империи", - говорится в сообщении.

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко разъяснила, что пятиминутный виртуальный тур знакомит с культурным наследием Владивостока.

"Почтовые открытки, выпущенные сегодня в честь Дня города Владивостока, расширяют доступность культурного наследия - их можно будет подписать и бесплатно отправить по России друзьям и близким", - подчеркнул директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Максим Костин.

Выпуск почтовой открытки состоялся в первый день "Недели премьер", которая ежегодно проводится ко дню образования Приморской государственной картинной галереи. В этом году все выставки, презентации, документальные фильмы и авторские программы, приуроченные к мероприятию, пройдут в режиме онлайн.

2 июля Владивосток отметит 160 лет со дня основания. К юбилею в городе возводят инсталляции, устанавливают топиарные фигуры и благоустраивают зеленые зоны.