Токийский Disneyland откроется 1 июля

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Расположенный близ Токио Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов Disneyland откроются 1 июля после того, как в конце зимы они прекратили свою работу из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник компания-оператор Oriental Land.

Disneyland и Disneyland были закрыты 29 февраля. Первоначально их предполагалось открыть после 20 апреля, однако управляющая компания пришла к выводу, что ситуация с коронавирусом в стране не улучшается. Парки развлечений расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают свыше 30 млн человек.

Япония продолжает демонстрировать низкий рост количества случаев заражения новым коронавирусом, однако в Токио пятый день подряд ежедневно выявляют более 20 инфицированных. Общее число заразившихся в стране составляет почти 18,7 тысячи человек, порядка 970 умерли. В то же время ограничения, введенные в связи с пандемией, в Японии уже полностью отменены.