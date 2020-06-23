Исследование: самые высокооплачиваемые вакансии студентам предлагают в технической сфере

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в июне предлагают работодатели в IT и технических отраслях, а также в сфере продаж. Об этом говорится в материалах сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников с небольшим опытом. Так, высокооплачиваемую работу для начинающего специалиста с опытом от одного года предлагает стартап в области бизнес-аналитики, разрабатывающий IT-продукты. Соискателю предстоит заниматься моделированием и документированием бизнес-процессов, развитием и поддержкой информационной системы, консультированием клиента. Успешному кандидату обещают зарплату от 100 тыс. рублей.

Программист 1С с опытом работы от шести месяцев, по данным сервиса, может найти работу в компании, специализирующейся на автоматизации малого и среднего бизнеса. Успешному кандидату обещают зарплату 60-100 тыс. рублей и перспективы карьерного роста в компании.

Студенты, свободно владеющие английским языком, как следует из материалов, могут рассчитывать на зарплату до 180 тыс. рублей, помогая с уроками и преподавая язык детям 6, 10 и 15 лет в семье. Обучающиеся на технических специальностях могут найти работу, которая также позволит обучаться за счет работодателя. Например, крупная ремонтно-строительная компания ищет специалиста по ремонту бытовой техники, который первое время будет работать в паре с опытным мастером. Конечный оклад специалиста будет зависеть от количества выполненных заказов, но финальная зарплата может составлять от 80 до 150 тыс. рублей.

При этом студентам, которые пока не владеют какими-то специфическими навыками, доступна работа комплектовщиком интернет-заказов. Зарплата специалиста определяется количеством отработанных смен, и может достигать 120 тыс. рублей в месяц.

Начинающим специалистам, которые планируют развиваться в продажах, предлагают работу менеджером по заключению договоров. Опыт для данной вакансии значения не имеет. Оклад специалиста будет складываться из фиксированной ставки 50 тыс. рублей плюс процент от продаж.