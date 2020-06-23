Около 18,5 тыс. российских студентов не могут вернуться в Китай из-за пандемии

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Около 18,5 тыс. российских студентов китайских вузов покинули КНР из-за каникул и в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания не могут вернуться в Китай для продолжения обучения. Как заявил во вторник первый секретарь посольства РФ в Китае, представитель Министерства науки и высшего образования России в КНР Игорь Поздняков, еще около 1,5 тыс. российских студентов остаются в Китае.

"В настоящее время из-за обусловленной эпидемией коронавируса приостановки авиасообщения и введения временных ограничений на въезд 18,7 тыс. из 40 тыс. китайских студентов российских вузов, которые зимой вернулись в Китай на каникулы, пока не могут выехать к месту занятий в Россию", - указал он.

"Аналогичная ситуация сложилась и с российскими студентами китайских вузов. Из 20 тыс. человек 18,5 тыс. вернулись в Россию и 1,5 тыс. человек остаются в Китае", - добавил Поздняков. "Вузы обеих стран организовали дистанционное обучение. Можно предположить, что осенью студенты смогут вернуться к аудиторным занятиям", - отметил дипломат.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.