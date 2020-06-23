В Приамурье открыли загородный лагерь для сирот из неблагополучных по коронавирусу районов

ТАСС, 23 июня. Загородный лагерь "Колосок" в Амурской области принял более сотни детей-сирот из домов-интернатов населенных пунктов со сложной по коронавирусу обстановкой, сообщается во вторник на сайте областного министерства образования и науки.

"Воспитанников школ-интернатов, находящихся в амурских поселениях с напряженной эпидемиологической обстановкой, решено вывезти в детский лагерь "Колосок". Дети-сироты в количестве 116 человек из школ-интернатов городов Благовещенска, Свободного и пгт Новобурейского, а также их сопровождающие уже находятся в лагере", - говорится в сообщении.

Эту инициативу министерства была поддержал региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. До отправки в лагерь каждый ребенок прошел медицинское обследование и получил допуск на заезд.

Предполагается, что дети будут находиться в лагере три недели. Все это время "Колосок" будет работать в закрытом режиме. Пока лагерь заполнен наполовину, что соответствует рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Для детей запланированы развлекательно-развивающие мероприятия, творческие и спортивные конкурсы. Пока воспитанники на выезде, в школах-интернатах проводят ремонт. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, остальные оздоровительные лагеря в регионе в настоящее время не работают из-за пандемии.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 1 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, 454 из которых завершились выздоровлением, восемь человек умерли.