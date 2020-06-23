Врачи призывают не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, однако прививку от гриппа и кори стоит сделать, так как в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение болезни. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что она может начаться в Россию осенью.

"Вакцинация от гриппа тоже очень важна, и мы планируем, что максимальное число людей будет привито от гриппа. В этом сезоне особенно это важно, потому что очень вероятно, что будут циркулировать и грипп, и коронавирус, и поэтому обязательна вакцинация для взрослых и детей, как обычно", - сказала ТАСС заведующая лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Марина Стукова.

По ее словам, в настоящее время данных о том, насколько уязвимее к коронавирусу делают людей сезонные заболевания, еще нет, потому что вирус новый. "Но, как правило, социркуляцию двух вирусов мы встречаем каждый сезон: и коронавирусная [инфекция] сезонная не редкость, и аденовирусы циркулируют. Но так как вакцина есть от гриппа, то надо обязательно прививаться от того, от чего мы можем защититься", - считает она.

Самоизоляция снизила заболеваемость

Научный руководитель ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Виталий Зверев рассказал ТАСС, что сведений о снижении общего иммунитета прививкой от гриппа нет. "Я не знаю, сильно ли она вредит иммунитету от коронавируса, но, по крайней мере, от гриппа никуда не деться: в этом году просто не регистрировали, мало было, потому что [действовал] режим самоизоляции во время эпидемии, хотя он тоже был, люди болели. Последнее время проверяют на коронавирус, хотя я уверен, что там был все-таки и грипп", - отметил ученый, добавив, что "от гриппа все равно придется защищаться, так же, как и от коронавируса".

Летом, сказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток, наступает "период клещей", поэтому о прививке против клещевого энцефалита также не стоит забывать. "Какие-то регионы опасны по гепатиту. Сейчас, наверняка, многие собираются, так как закрыта Европа, ехать отдыхать в Сибирь, на Байкал, и так далее - им нужно делать вакцину против клещевого энцефалита, потому что эти регионы по клещевому энцефалиту напряженные, он там есть и достаточно широко распространен", - отметил собеседник агентства.

Вакцинация продолжается

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с ТАСС подчеркнул, что прививки в ряде районов продолжают делать, несмотря на приостановку плановой вакцинации. "Дело в том, что приостановлена плановая вакцинация взрослых на дифтерию, столбняк, гепатит Б, краснуху, но, в то же время, разрешается проводить вакцинацию групп риска, продолжается вакцинация призывников, как полагается. <...> Продолжается вакцинация в очагах инфекции: если вспышка возникла кори, то стопроцентно будет вакцинация там. Разрешается вакцинация в очаговых зонах: если сейчас клещевой энцефалит идет в серой зоне, - Москва, Московская область, Калужская, - все проводят вакцинацию, ничего не нарушается", - сказал эксперт.