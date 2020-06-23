Врачи призывают не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, однако прививку от гриппа и кори стоит сделать, так как в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение болезни. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что она может начаться в Россию осенью.
"Вакцинация от гриппа тоже очень важна, и мы планируем, что максимальное число людей будет привито от гриппа. В этом сезоне особенно это важно, потому что очень вероятно, что будут циркулировать и грипп, и коронавирус, и поэтому обязательна вакцинация для взрослых и детей, как обычно", - сказала ТАСС заведующая лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Марина Стукова.
По ее словам, в настоящее время данных о том, насколько уязвимее к коронавирусу делают людей сезонные заболевания, еще нет, потому что вирус новый. "Но, как правило, социркуляцию двух вирусов мы встречаем каждый сезон: и коронавирусная [инфекция] сезонная не редкость, и аденовирусы циркулируют. Но так как вакцина есть от гриппа, то надо обязательно прививаться от того, от чего мы можем защититься", - считает она.
Самоизоляция снизила заболеваемость
Научный руководитель ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Виталий Зверев рассказал ТАСС, что сведений о снижении общего иммунитета прививкой от гриппа нет. "Я не знаю, сильно ли она вредит иммунитету от коронавируса, но, по крайней мере, от гриппа никуда не деться: в этом году просто не регистрировали, мало было, потому что [действовал] режим самоизоляции во время эпидемии, хотя он тоже был, люди болели. Последнее время проверяют на коронавирус, хотя я уверен, что там был все-таки и грипп", - отметил ученый, добавив, что "от гриппа все равно придется защищаться, так же, как и от коронавируса".
Летом, сказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток, наступает "период клещей", поэтому о прививке против клещевого энцефалита также не стоит забывать. "Какие-то регионы опасны по гепатиту. Сейчас, наверняка, многие собираются, так как закрыта Европа, ехать отдыхать в Сибирь, на Байкал, и так далее - им нужно делать вакцину против клещевого энцефалита, потому что эти регионы по клещевому энцефалиту напряженные, он там есть и достаточно широко распространен", - отметил собеседник агентства.
Вакцинация продолжается
Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с ТАСС подчеркнул, что прививки в ряде районов продолжают делать, несмотря на приостановку плановой вакцинации. "Дело в том, что приостановлена плановая вакцинация взрослых на дифтерию, столбняк, гепатит Б, краснуху, но, в то же время, разрешается проводить вакцинацию групп риска, продолжается вакцинация призывников, как полагается. <...> Продолжается вакцинация в очагах инфекции: если вспышка возникла кори, то стопроцентно будет вакцинация там. Разрешается вакцинация в очаговых зонах: если сейчас клещевой энцефалит идет в серой зоне, - Москва, Московская область, Калужская, - все проводят вакцинацию, ничего не нарушается", - сказал эксперт.
Как пояснил в середине мая помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, вакцинация детей и взрослых в России не отменялась на федеральном уровне, регионы самостоятельно должны принимать решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки. При этом плановая вакцинация среди взрослого населения страны может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
По словам Костинова, ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаются того мнения, что "грипп и пневмококк - это приоритетные вакцины, которые должны получать люди вне зависимости от пандемии, потому что, проводя вакцинацию, ты будешь защищать от одной гадости". "Вакцинация от гриппа стопроцентно будет осенью, потому что неизвестно, что будет первым осенью - коронавирус или грипп, - полагает он. - Если первая волна гриппа, то еще хуже: будут болеть те, кто болеет коронавирусом".
Эксперт считает, что коронавирус никак не влияет на вакцинацию против гриппа. "Грипп будет идти своим путем, что касается коронавируса, то инфекция будет с прививкой или без прививки. <…> ВОЗ считает, что в условиях пандемии приоритет при вакцинации дается гриппу, вакцинации против сезонного гриппа, и вакцинации против пневмококковой инфекции", - говорит Костинов.
По словам врача, вакцинация против гриппа защищает не только от гриппа, но и от других клеточных организмов: вакцина не снижает иммунитет, она, наоборот, стимулирует фактически факторы защиты.
Микст-инфекции переносятся тяжелее
Заведующий кафедрой инфекционных болезней лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров выразил уверенность, что вакцинация от гриппа начнется осенью. "Ничего не изменилось, во всяком случае, до вакцинации от гриппа еще далеко - она начнется в сентябре. Другое дело, что забросили грипп - о нем не очень говорят, но он никуда не делся, вакцина готовится, насколько мне известно", - рассказал он.
Никифоров считает, что хотя летом редки случаи гриппа и ОРВИ, "любая микст-инфекция (болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами - прим. ТАСС), естественно, будет тяжелее по умолчанию". "Коронавирус тоже к ОРВИ относится, но сейчас не сезон ОРВИ, сейчас в принципе сезон коронавируса", - заключил заведующий кафедрой РНИМУ.
Россияне о вакцинации
Согласно результатам опроса, предоставленным ранее ТАСС проектом "Здоровье. Mail.ru", около 23% россиян готовы сделать прививку от гриппа в этом году, примерно столько же планируют привить своих детей.
В то же время 48% участников опроса полагают, что в 2020 году ожидать вакцины от коронавируса не стоит. При этом готовы сделать прививку от коронавируса около 27% респондентов.