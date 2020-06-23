Эксперт: на первый план после пандемии выйдет вопрос социальной справедливости

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса заставит правительства стран мира не только пересмотреть отношение к экологии, но и заняться решением проблемы социального неравенства. В России вопрос социальной справедливости также выходит на первый план, рассказал декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"К началу 20-х годов в мире сложилась, снизу пришла повестка, которая очень не нравится правительствам. Это вопрос о социальной справедливости и вопрос о климатических изменениях. Почему не нравится? Для того чтобы решать вопрос социальной справедливости, правительство должно ссориться с элитами своей страны. Чтобы решать проблему регулирования климатических изменений, нужно договариваться с правительствами Индии и Китая", - сказал экономист.

По его словам, люди получили "щелчок" со стороны природы, поэтому отношения с ней необходимо пересмотреть. "Экологические движения, наверное, будут иметь другую силу и другое влияние после кризиса. Но и социальные вещи тоже", - подчеркнул Аузан.

"У нас [в России] социальная справедливость всегда стоит номером вторым важных вопросов в стране, сейчас [она] выходит на первый план", - считает он.

Аузан добавил, что после пандемии власти и обществу необходимо будет заключить так называемый социальный контракт. Он полагает, что в новейшей истории России было уже два таких контакта. Первый был ориентирован на формирование общества потребления после дефицитной экономики времен СССР, второй - на создание "супердержавы", причем во время его действия доходы населения не росли, а падали.

Курс на социальную справедливость

"В президентском послании (Федеральному собранию в январе 2020 года - прим. ТАСС), на мой взгляд, был предложен курс на социальную справедливость: деньги многодетным семьям, региональные университеты и школы. Социальный контракт в узком смысле, когда мы вам дадим деньги, если вы будете учиться новым профессиям или начинать новый бизнес. Курс на тех людей, которые ниже [уровня] среднего класса и которых в стране большинство. Мы страна с очень большим неравенством, и у нас основной избиратель ниже среднего живет. Власть сделала предложение", - отметил эксперт.

По словам декана экономического факультета, ответа на это предложение со стороны общества пока не было, "поэтому вопрос социальной справедливости сейчас будет конфликтным и то, как она будет устроена, тоже".

"Мы переходим сейчас фактически, судя по тому, что о налогах говорится, что было в послании, мы переходим к социал-демократической модели, когда максимизируется положение среднего, медианного избирателя", - предположил Аузан.