Экологи Бурятии научат подростков из Читы и Хабаровска строить экотропы

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Экологи обустроят тропы в популярных у туристов местах рядом с Байкалом в Бурятии и поделятся опытом с добровольцами и воспитанниками детских домов из Забайкалья и Хабаровского края. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Ассоциации по развитию экотуризма в республике Бурятия "Большая Байкальская тропа - Бурятия" Андрей Сукнев.

Проект "Вдохновенные тропы - вдохновленные люди" по охране окружающей среды посредством строительства экотроп и вовлечению в эту работу молодых людей - один из победителей конкурса президентских грантов в 2020 году, сумма - более 2,9 млн рублей. Общественная организация-победитель занимается строительством троп на особо охраняемых природных территориях рядом с Байкалом около 20 лет.

"Отличие этого проекта от предыдущих - то, что мы работаем с детьми из детских домов, мы выходим сейчас на другие регионы и пригласили присоединиться к нам читинцев, хабаровчан. В этом году мы съездим к ним, познакомимся получше, научим, а в следующем году ребята приедут в Бурятию. Ребята из Забайкалья поучаствуют в строительстве троп у Байкала - в поселке Танхой, из Хабаровска - там они повзрослее и более подготовленные - в горах на Шумаке", - сказал Сукнев.

Эколог признался, что долгие годы была мечта, чтобы проект стал межрегиональным. "Благодаря президентскому гранту это стало возможным", - сказал собеседник, добавив, что и в Хабаровском крае, и в Забайкалье строительство экотроп также актуально - ассоциация поможет с их проектированием. В этом году в Бурятии опытные участники проекта продолжат обустраивать экотропы в Танхое, на Ольхоне, на Шумаке и рядом с селом Улюн, в горах Баргузинского хребта. Также будет продолжена работа в Тункинском национальном парке.

По словам Сукнева, строительство туристических троп - очень полезное и выгодное для местных территорий направление, так как это не только сохранение экологии, но и привлечение туристов, развитие экономики региона, волонтерства. "В Бурятии многие популярные у путешественников природные места никак не оборудованы, а там нужно создавать условия - элементарно для того, чтобы не травмироваться", - сказал он.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.