Представители чеченской общины Франции осудили насилие в Дижоне

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Ассоциации чеченцев Франции провели общее собрание в Страсбурге, выступив с осуждением актов насилия, имевших место во время столкновений на прошлой неделе в городе Дижоне. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse .

Согласно его сведениям, на состоявшейся в понедельник вечером встрече ассоциации заявили о своем "решительном осуждении" происшедших столкновений между выходцами из Северной Африки и Чечни. По сведениям прокуратуры Дижона, в ходе вооруженных стычек пострадали более двух десятков человек, использовалось огнестрельное и холодное оружие.

"Мы находимся во Франции и обязаны соблюдать французские законы", - напомнил в связи с происшедшим представитель Чеченской ассоциации интеграции (фр. Association tchetchene d'integration - ATI) Зелимхан Шавхалов. Он является магистром международного частного права и работает в Страсбурге.

Шавхалов подчеркнул, что конфликт в Дижоне возник после того, как было совершено нападение на молодого чеченца. Ранее чеченцы, участвовавшие в дижонских событиях, утверждали, что напавшие на юношу были накродилерами из числа выходцев из стран Магриба.

Юрист особо отметил, что случившееся в Дижоне "не является случайным, и причина этому весьма проста - во Франции есть кварталы, где полиция не присутствует и появляется только после того, как инциденты уже произошли". "Мы с пониманием относимся к действиям чеченцев", - заявил Шавхалов, признав в то же время, что некоторые положения кодекса чести чеченцев "несовместимы" с французскими законами.

Жить в мире

Как заявил, выступая в Страсбурге, Нурбек Шокуев, глава ассоциации Vivre и официальный представитель Ассоциации чеченцев Европы, чеченцы "адресуют заверение всем общинам в том, что хотят жить в мире и атмосфере взаимного уважения со всеми общинами". "У нас хорошие отношения с общиной выходцев из Магриба", - заверил он.

В ходе встречи в Страсбурге входящий в Чеченскую ассоциацию интеграции Шамиль Саиев подчеркнул, что ее представители "возмущены распространением опасных домыслов, негативного образа всей чеченской общины". Ассоциация намерена подать в связи с этим жалобу в суд на мэра города Ниццы Кристиана Эстрози, который в эфире телеканала BFM заявил, что "в ряде кварталов французских городов чеченская община ведет борьбу против других общин с тем, чтобы захватить главенствующие позиции на рынке наркоторговли". Ассоциация намерена начать судебное преследование мэра за распространение идей ненависти.

Столкновения в Дижоне

В минувшую пятницу в дижонских кварталах Гресиль и Шенов прошла еще одна спецоперация, целью которой был поиск оружия и наркотиков. В ней приняли участие около 140 полицейских. Правоохранители провели тогда обыски не только в квартирах, но и на крышах, в винных погребах, были также досмотрены почтовые ящики и блоки кондиционеров.

Столкновения местных жителей, преимущественно уроженцев Северной Африки, и групп выходцев из Чечни вспыхнули 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около 100 человек, вооруженных железными прутьями и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители района стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. Затем на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, которые прибыли из других городов, начато расследование по фактам покушения на убийство в составе организованной группы, причинения насилия, причинения ущерба и подстрекательства к насилию. Двое задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения. В понедельник были задержаны еще девять человек. Задержанные помещены под стражу за хранение оружия и наркотиков.