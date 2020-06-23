ВШЭ, МГУ и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Журнал Forbes представил рейтинг российских вузов 2020 года. Первое место занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

"В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики. МГУ взлетел на вторую строчку - во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте издания.

Первое место рейтинга занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" с оценкой 68,07 балла из 100 возможных. На втором месте - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 67,55 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт (МФТИ) с показателем 53,04 балла.

В первую десятку рейтинга также вошли Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина (50,48 балла), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (47,77 балла), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) (44,98 балла), и Российская экономическая школа (РЭШ, 43,93 балла).

Методика

Вузы оценивались по ряду метрик, в частности "Качество образования" (максимум 50 баллов), который строится на данных мониторинга Минобрнауки, "Качество преподавателей" (25 баллов), состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей, метрика "Уровень ЕГЭ". Параметр "Международная деятельность" (15 баллов) состоит из оценок за долю иностранных студентов, организацию зарубежных стажировок, совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.

Кроме того, журнал выяснил, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели, из их ответов была составлена метрика "Качество выпускников" (30 баллов), основанная на оценке 59 компаний. Методика рейтинга учитывает и метрику "Фактор Forbes" (20 баллов), которая отражает элитарность учебного заведения. В ней было учтено присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах QS World University Rankings и Times Higher Education, а также известные выпускники и студенты (дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии журнала "30 до 30").

Первый рейтинг вузов Forbes представил в 2018 году, тогда лучшими вузами стали РЭШ, РАНХиГС и МФТИ. В 2019 году тройку лидеров заняли МИСиС, МГИМО и МФТИ.