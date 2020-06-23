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75-летие Победы

Министр обороны Сербии: сербы гордятся совместной борьбой СССР и Югославии против нацизма

Александар Вулин также осудил попытки изменить исторические факты и призвал "использовать каждый шанс, чтобы напомнить об истине"

БЕЛГРАД, 23 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский народ гордится совместной борьбой югославских партизан и советских войск против нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС в преддверии парада Победы в Москве 24 июня заявил министр обороны Сербии Александар Вулин, который станет в этот день почетным гостем на Красной площади.

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"Многие народы могут сердиться на своих предков за то, что они не приняли участия в борьбе и победе над Гитлером и нацистами, но из-за этих блужданий нельзя менять историю и пытаться отнять законное место у народов-победителей. Существуют народы, которые обязаны своей свободой Красной армии, а свой долг они отдают, разрушая памятники маршалам, которые освободили их страну. Сербы не такие, мы гордимся совместной борьбой югославских партизан и Красной армии. Мы благодарны нашим предкам, которые вписали нас в список победителей, и мы никому не позволим это изменить", - сказал Вулин.

Министр также коснулся попыток переписывания истории. "Попытки изменить исторические факты пугают и беспокоят, поэтому мы должны использовать каждый шанс, чтобы напомнить об истине", - подчеркнул он.

В этом году в параде Победы на Красной площади примут участие представители 13 иностранных делегаций, в том числе 75 военнослужащих гвардии Сербии. Гостями парада станут также президент Сербии Александар Вучич, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также режиссер Эмир Кустурица.

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