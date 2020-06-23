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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 1 162 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье

Общее число вылечившихся превысило 26,1 тыс.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Еще 1 162 человека в Московской области выздоровели и выписаны после лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся превысило 26,1 тыс. человек, сообщили во вторник в областном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 1 162 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 26 198 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего, по данным федерального оперативного штаба на утро 22 июня, было выявлено 54 375 случаев заражения, умерли 783 человека.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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