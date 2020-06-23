Дома для врачей городской станции скорой помощи начнут строить в Саратове в этом году

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Врачей городской станции скорой помощи обеспечат жильем в Саратове для того, чтобы уменьшить кадровый дефицит и привлечь медиков на работу. Строить дома для врачей начнут уже в этом году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем видеообращении, размещенном на странице Volodin.Saratov в Instagram.

"Хочу поделиться планами реализации в этом году благотворительного проекта по строительству жилья для врачей городской станции скорой помощи. Сроки определены. Начнем в этом году, закончим до конца следующего года строительство 56 квартир. Это служебное жилье для тех, кто выберет для себя работу на городской станции скорой помощи", - сказал Володин в видеообращении.

Уточняется, что квартиры будут находиться в двухэтажных домах с мансардами в поселке Елшанка, где ранее были снесены аварийные бараки.

"У нас сегодня дефицит составляет 55 врачей, мы построим 56 квартир. Это проект специально адресный, для обеспечения служебным жильем работников станции скорой помощи. Он, в первую очередь, коснется врачей, во вторую очередь, мы будем решать также этот вопрос для среднего медицинского персонала", - отметил Володин, добавив, что для реализации проекта нужно будет найти средства и со своей стороны он сделает все, чтобы эти дома были построены. "Часть доходов, которые получаю, в том числе от ценных бумаг, от вкладов, направлю на строительство жилья для наших врачей, врачей станции скорой помощи", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что дефицит медицинских кадров в Саратовской области составляет от 40% до 60%. Володин является уроженцем Саратовской области, он был избран депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входила Саратовская область.