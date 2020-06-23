В шести регионах начали работу детские оздоровительные лагеря

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Детские летние лагеря отдыха уже начали работу в шести субъектах РФ, заявил во вторник замминистра просвещения Денис Грибов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее Минпросвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля.

"По состоянию на 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ в очном режиме. Это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия", - сказал Грибов.

По его словам, планировалось, что в 2020 году около 7 млн детей отдохнут в 45 тыс. летних лагерей. Однако из-за пандемии этим летом смогут работать чуть более 33 тыс. организации отдыха.

"Объем выделенных средств на организацию летнего отдыха детей [в 2020 г.] составил порядка 40 млрд рублей, в 2019 году заложено было и профинансировано - порядка 53 млрд рублей", - сообщил Грибов.