"Ъ": мошенники от лица Сбербанка обещают в Facebook материальную помощь на фоне пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мошенники в Facebook от лица Сбербанка и Альфа-банка предлагают клиентам деньги, которые банк решил раздать "в связи с текущей ситуацией", сообщает газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что мошенники в Facebook размещают объявления от лица Сбербанка и Альфа-банка, которые якобы раздают клиентам деньги для оказания помощи на фоне пандемии. В объявлении якобы от лица банков предлагается перейти по ссылке, чтобы получить на карту до 600 тыс. рублей, которые банк решил раздать "в связи с текущей ситуацией".

В Сбербанке "Коммерсанту" сообщили, что постоянно отслеживают появление в интернете и социальных сетях мошеннических аккаунтов. Всего с начала 2020 года банк заблокировал свыше 18 тыс. аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые использовались для финансового обмана. Помимо описанной схемы "Акция от Сбербанка" в Facebook злоумышленники эксплуатируют использование компенсаций и возвратов НДС в период пандемии для обмана клиентов, что банк также расценивает как проблему.

Ранее в Сбербанке сообщали, что пандемия коронавируса спровоцировала рост киберпреступности.