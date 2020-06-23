Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы библиотек

"Роспотребнадзор на основании предложений Минкультуры России подготовил и утвердил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в библиотеках при возобновлении их работы с учетом специфики деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ описывает основные рабочие процессы и требования по обеспечению безопасности.

Предлагается выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями, в том числе с помощью предварительных заказов. "Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн", - говорится в тексте документа.

Возвращенные читателями книги и журналы перед повторной выдачей рекомендуется хранить пять дней в отдельном помещении библиотеки. "Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней", - говорится в документе.

Посетители библиотек должны быть в масках. "Посетители допускаются в помещение библиотеки при наличии гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок и дезинфицирующих салфеток для обработки рабочих поверхностей и инвентаря", - говорится в документе.

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от проведения массовых мероприятий в библиотеках. "Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий. Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций", - сказано в документе.

Торговля и общепит в библиотеках смогут заработать только по разрешению главы региона, где расположено учреждение. "Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и другие) в помещениях библиотеки осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов РФ о возобновлении такой деятельности на территории субъектов в учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - говорится в рекомендациях.