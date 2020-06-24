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В России проходят парады Победы. Онлайн

Во многих городах в честь 75-летия Победы также проходят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественных шествий
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

Парады в честь 75-летия Победы проходят 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественных шествий.

В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

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