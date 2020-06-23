Правительство Приморья подключило всех жителей края к порталу государственных услуг

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Муниципальные и государственные услуги в электронном виде стали доступны всем жителям Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"В настоящее время на портале доступно 20 услуг, популярна комплексная электронная услуга по выдаче разрешений на строительство, а также государственная услуга по выдаче лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров", - пояснили в пресс-службе.

В региональном правительстве уточнили, что в ближайшее время на портале могут появиться новые типовые муниципальные услуги в области земельных отношений и градостроительства для всех территорий края. Их разработкой занимается цифровая лаборатория правительства края.

Региональный портал государственных и муниципальных услуг в Приморье был создан в рамках региональной программы "Информационное общество", рассчитанной до 2027 года.