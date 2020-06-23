За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек

Согласно данным, суточный рост составил 1,25% - чуть меньше, чем днем ранее (1,3%). Число новых выявляемых случаев неделю не превышает 8 тыс.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Калмыкии (0,1%), Сахалинской области (0,2%), Еврейской АО (0,3%), Магаданской области (0,5%) и в Москве (0,5%).

Новый 1 081 случай выявлен в Москве, всего в столице 216 095 заразившихся. Также 504 заразившихся зарегистрированы в Московской области, 319 - в Ханты-Мансийском АО, 258 - в Челябинской области и 220 - в Санкт-Петербурге.

Всего в России в настоящее время продолжают лечение 234 917 человек.

Число выздоровевших за сутки россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 12 013. Это максимум с 26 мая, когда вылечился 12 331 пациент. По данным штаба, всего уже выздоровели 356 429 человек. Это 59,4% всех заразившихся в стране.

По выздоровлению за сутки выписаны 2 578 человек в Москве, 462 - в Воронежской области, 426 - в Нижегородской области, 302 - в Красноярском крае и 294 - в Ульяновской области.

Число умерших из-за коронавируса пациентов в России за сутки составило 153, всего от инфекции скончались 8 359 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,39% от всех заразившихся в РФ.

За сутки скончались 35 пациентов в Санкт-Петербурге, 26 - в Москве, 15 - в Московской области, восемь - в Челябинской области, семь - в Красноярском крае, шесть - в Дагестане, по четыре - в Новосибирской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областях.