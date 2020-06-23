Житель Приморья отправится на SUP-борде в экспедицию "По следам адмирала Невельского"

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Экстремал Максим Харченко из Приморья в начале июля отправится в одиночную "SUP-экспедицию по следам адмирала Невельского. Амур". За полтора месяца он планирует пройти на SUP-борде 800 км, сообщили во вторник в пресс-службе Общества изучения Амурского края.

"На начало июля 2020 года запланирован старт "SUP-экспедиции по следам адмирала Невельского. Амур". Автор и единственный участник экспедиции - член Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Максим Харченко", - говорится в сообщении.

Старт экспедиции запланирован в поселке Де-Кастри Хабаровского края, в заливе Чихачева, где в 1853 году был основан пост Александровский. Экспедиция обследует место основания поста и берег залива в поисках высеченной в 1787 году в скале фамилии "de Laperouze", обойдет мыс Орлова и дойдет до бухты Табо в поисках древней просеки, по которой туземцы перетаскивали свои лодки к Амуру. Далее по реке Табо и системе озер Кизи экспедиция подойдет к месту основания Мариинского Поста. Затем по протоке путешественник выйдет в Амур и дойдет до города Николаевск-на-Амуре.

Финиш экспедиции запланирован в Заливе Счастья, где 170 лет назад было основано первое русское постоянное военно-административное поселение вблизи устья реки Амур. Петровское Зимовье стало резиденцией Амурской экспедиции, которая в период с 1850-го по 1855 год под руководством адмирала Невельского в крайне тяжелых условиях проводила исследования, на основании которых Приамурье и Приуссурийский край были присоединены к России.

Спортсмен отправляется в экспедицию, чтобы привлечь внимания общественности к личности выдающегося русского морского офицера Геннадия Невельского и его заслугам в присоединении территории Дальнего Востока к России. Ожидается, что проект будет способствовать росту туристической привлекательности Хабаровского края, позволит показать аудитории нетронутую природу уникальных, диких уголков региона.

Геннадий Иванович Невельский (1813-1876) - мореплаватель, адмирал, руководитель дальневосточных экспедиций. В 1854 году выбрал место для основания нового города - Хабаровска. Под его руководством проходили экспедиции по изучению устья реки Амур и изучение Сахалина.