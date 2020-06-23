Нарышкин: дискредитация рядом стран Ялтинско-Потсдамского порядка идет из одного центра

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Попытки ряда государств принизить заслуги советских воинов-освободителей и дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамской системы отношений координируются с целью создать у западной молодежи впечатление, что все хорошее якобы связано лишь с США. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе общего собрания РИО в формате видеоконференции.

Председатель РИО подчеркнул, что в ноябре состоится 75-я годовщина Нюрнбергского процесса.

"Обозначать нашу приверженность оценкам, которые были даны нацизму судом народов, полагаю, принципиально важно. В ряде стран предпринимаются попытки обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов-освободителей, дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Очень похоже, что эти усилия координируются из одного центра - за океаном. Их цель - создать у молодых людей на Западе впечатление, что все хорошее и в прошлом, и в настоящем якобы связано исключительно с заслугами США", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что в этом же году отмечается и 75-я годовщина образования системы ООН. "Выстраивая архитектуру глобального управления, лидеры "большой тройки" учли многие уроки Второй мировой войны", - сказал председатель РИО. Нарышкин добавил, что президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне отметил, что структура СБ ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными.

Нарышкин убежден, что идея многополярного мироустройства отвечает духу Ялты и "этот опыт сотрудничества суверенных политических систем должен быть востребован".