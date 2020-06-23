В Хабаровске установили мемориальную доску в честь ветерана ВОВ Николая Аракчеева

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны - служившем в контрразведке Николае Аракчееве - открыта в Хабаровске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"В Хабаровске увековечили память ветерана Великой Отечественной войны и ГУКР "СМЕРШ" Николая Николаевича Аракчеева. В канун парада Победы на здании по улице Волочаевской, 30 сегодня была открыта мемориальная доска", - говорится в распространенном релизе. В торжественной церемонии приняли участие руководители управления ФСБ России по Восточному военному округу, командующий 11-й армией ВВС и ПВО Владимир Кравченко, военнослужащие, ветераны ФСБ, родственники ветерана и представители мэрии Хабаровска.

"Во время Великой Отечественной войны Николай Николаевич Аракчеев внес существенный вклад в обеспечение безопасности государства и нерушимости его границ. После ее окончания он продолжил службу в органах контрразведки в различных городах Советского Союза, заслужил уважение и почет у товарищей, признание у командиров. Открывая мемориальную доску, мы отдаем дань памяти и уважения замечательному человеку, настоящему офицеру, отдавшему лучшие годы верному служению Родине", - приводятся в сообщении слова вице-мэра города Ирины Шапиро.

Аракчеев родился в Крыму, во время войны участвовал в задержании иностранных разведчиков, нарушителей государственной границы, проведении спецопераций на Северном Кавказе, в Молдавии и на границе с Румынией. Службе в органах госбезопасности он отдал более полувека. Ветеран ушел из жизни 25 ноября 2018 года в возрасте 98 лет.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 120 тыс. жителей Хабаровского края. С полей сражений домой не вернулись более 47 тыс. человек.