В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 июля снимут ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии нового коронавируса, сообщила во вторник на заседании руководитель аппарата Совета министров республики Ольга Дугаренко.

Глава Крыма Сергей Аксенов накануне в эфире крымско-татарского телеканала "Миллет" рассказал, что ожидает полное восстановление экономики республики до конца 2021 года при условии, что с 1 июля возобновится работа театров и кинотеатров, а также откроется полноценный курортный сезон при достаточном турпотоке на полуостров.

"С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена. Это деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, в области демонстрации кинофильмов, санаторно-курортных организаций, творческая, в области искусства, спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная. Все организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых с 1 июля будет запущена, обязаны подать уведомление либо обязательства [для санаторно-курортных организаций], в которых [должны] взять на себя обязательства по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором", - сказала Дугаренко, уточнив, что соответствующие изменения уже внесены в указ главы Крыма, текст документа будет опубликован во вторник.

По словам руководителя аппарата, по-прежнему все прибывающие из-за рубежа в Крым будут обязаны проходить карантин в обсерваторе. Также будут запрещены выезды детских групп за пределы полуострова и массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. До 1 августа также приостановлена деятельность хостелов, организация конференций и выставок.

О пандемии в Крыму

Аксенов ранее сообщал, что из-за пандемии бюджет Крыма, по предварительным оценкам, потерял около 12 млрд рублей, еще около 2 млрд рублей недосчитаются муниципальные образования республики.

С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей, отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России, при этом продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.

За сутки в Крыму подтвердили 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 22 июня в республике зарегистрировано 623 заразившихся, 36 из них - завозные из-за границы, 93 случая - из других регионов России, 466 выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели за весь период 416 человек, умерли 22.