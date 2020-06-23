Житель Ленобласти на несколько дней приковал сына цепью к батарее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Житель Ленинградской области приковал сына к батарее цепью на несколько дней, а также избил его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"По данным следствия, отец в воспитательных целях нанес несколько ударов ремнем своему 10-летнему сыну, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления. Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней", - говорится в сообщении.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). Инцидент, по данным СК, произошел в Гатчинском районе области.

Отец ребенка задержан, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.