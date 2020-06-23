Цены на средства терапии ВИЧ могут вырасти из-за пандемии коронавируса

ЖЕНЕВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Пандемия коронавируса может привести к перебоям в поставках и росту цен на средства антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных. С таким предостережением выступила Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Проведенное ею исследование, результаты которого опубликованы в Женеве, свидетельствует о "потенциальном воздействии пандемии COVID-19 на страны с низкими и средними доходами в том, что касается поставок антиретровирусных лекарств-дженериков, применяемых при лечении ВИЧ". Режим самоизоляции и закрытие границ в связи с пандемией влияют как на производство, так и снабжение, потенциально увеличивая стоимость средств терапии. Среди возможных последствий эксперты называют исчерпание запасов в ближайшие два месяца. Так, по их оценкам, цены только на поставляемые из Индии лекарства от ВИЧ могут вырасти в годовом исчислении на 10-25%, что составит в сумме от $100 до $225 млн дополнительных расходов. Учитывая уже имеющиеся сложности с финансированием борьбы с ВИЧ/СПИД, "мир не может позволить себе дополнительное бремя инвестиций" в эту сферу, констатировали в ЮНЭЙДС.

"Жизненно важно срочно разработать планы противодействия возможному увеличению цен и возникновению дефицита антиретровирусных лекарств", - заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима. Она призвала государства "действовать быстро, чтобы обеспечить продолжение лечения для всех, кто его сейчас проходит". По ее мнению, это поможет предотвратить распространение инфекции.

Согласно данным ЮНЭЙДС, по состоянию на конец июня 2019 года антиретровирусной терапией в мире были охвачены 24,5 млн человек. Это означает, что в случае отсутствия лекарств риск для здоровья этих пациентов усилится и вырастет опасность заражения других людей. По оценкам экспертов, в случае перерыва в терапии на шесть месяцев в странах Африки, расположенных южнее Сахары, от связанных со СПИДом осложнений могут умереть дополнительно около 500 тыс. человек.