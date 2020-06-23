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Путин поздравит выпускников 27 июня в онлайн-формате

В Минпросвещения сообщили, что с поздравлениями также выступят глава ведомства Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Общероссийский "Выпускной -2020" пройдет 27 июня в онлайн-формате, ожидается, что с поздравлениями к выпускникам выступят президент России Владимир Путин, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом во вторник сообщили в министерстве просвещения.

"С поздравлением к выпускникам выступит президент России Владимир Путин. Напутствия ребятам передаст министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников", - говорится в сообщении.

Выпускной пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников школ со всех регионов на площадке официального сообщества Минпросвещения России во "ВКонтакте".

Мероприятие начнется с 12 часов по московскому времени, выпускников будут поздравлять педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. В 18 часов состоится концерт "Основной Выпускной". Мероприятие завершится праздником выпускников "Алые паруса", который в этом году пройдет также онлайн.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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