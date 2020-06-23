Исследование: Москва показала эффективность мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Система принятых в Москве мер вошла в перечень лучших мировых практик для борьбы с коронавирусной инфекцией, следует из результатов независимого исследования международной консалтинговой компании BCG. Об этом сообщила во вторник ТАСС управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева.

"Опыт мегаполисов, столкнувшихся с COVID-19 раньше, чем Москва, помог подготовиться и обеспечить более мягкий и управляемый сценарий развития пандемии. В частности, были приняты такие меры как раннее введение карантина, развертывание дополнительных мощностей стационара и максимальные объемы тестирования на раннем этапе и пике пандемии, превосходящие в три раза аналогичные показатели Германии или Южной Кореи в первые четыре недели пандемии", - прокомментировала она результаты исследования.

Предупредить распространение вируса

Важную роль в эффективном предупреждении распространения коронавирусной инфекции, по мнению аналитиков, сыграл ранний ввод временных ограничительных мер и самоизоляции для граждан. В Москве это произошло, когда число новых случаев заражения за сутки находилось на уровне 1,2 тыс., тогда как, например, в Нью-Йорке эту меру приняли, когда ежедневно их было более 20 тыс.

Кроме того, введение обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями - главных групп риска - позволило не допустить увеличения смертности населения, при этом была выстроена эффективная система социальной поддержки граждан этой категории, отмечают авторы исследования.

Так, была организована работа горячей линии для оформления социальных услуг: покупки и доставки лекарств и продуктов, товаров первой необходимости, выгула домашних питомцев или доставки корма для них. Также москвичам на самоизоляции помогали социальные работники или волонтеры.

Работа системы здравоохранение

По данным аналитиков, одним из важнейших шагов стало то, что Москва смогла обеспечить широкий охват и большой объем тестирования на ранних этапах и на пике эпидемии - количество проведенных анализов на 1 тыс. человек втрое превышает аналогичный показатель в Германии и Южной Корее.

Такой охват и объем тестирования на коронавирусную инфекцию, особенно на ранних этапах пандемии, в том числе позволил удержать уровень смертности от заболевания в городе на низком уровне, полагают авторы исследования. Кроме того, по их мнению, масштабное тестирование на протяжении всей эпидемии позволило эффективно маршрутизировать заболевших и обеспечить раннее лечение, что было подкреплено достаточными мощностями системы здравоохранения.

Также, по данным исследователей, в Москве еще до пандемии был достаточный запас мощностей в сфере здравоохранения - в городе было в два раза больше реанимационных коек, чем в сопоставимых городах мира, а запас аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - в три раза больше. Сейчас, по их информации, Москва занимает второе место в мире по обеспеченности реанимационными койками и аппаратами ИВЛ. Положительную роль сыграло и быстрое развертывание дополнительных коечных мощностей под COVID - до примерно 38 тыс. к середине мая.

Бесценный опыт

"Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Это опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии", - считает Тимофеева.

По ее словам, по числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира - число пациентов от 65 лет и старше в два-три и более раз меньше, чем по миру. "И этот успех нужно развивать. Помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения", - заключила Тимофеева.