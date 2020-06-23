Посольство РФ в Латвии раскритиковало решение суда по переводу детсадов на латышский язык

РИГА, 23 июня. /ТАСС/. Посольство России в Латвии во вторник подвергло резкой критике вердикт конституционного суда (КС) республики, который признал соответствующими основному закону страны правила, требующие обеспечить во всех детских садах национальных меньшинств преподавание основных образовательных программ только на государственном языке.

"Вердикт КС Латвии относительно языкового регулирования дошкольного образования подтвердил незаинтересованность латвийских властей в обеспечении всем детям равных прав на комфортную образовательную среду. Пытаясь принудительно лишить нацменьшинства главного компонента их этнической идентичности - родного языка, здесь, по-видимому, забывают, что страдать в новых реалиях будут не абстрактные "русскоязычные", а в первую очередь маленькие граждане самой Латвии", - указывает диппредставительство на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе КС Латвии признал, что правила, требующие обеспечить во всех детсадах нацменьшинств преподавание основных образовательных программ только на государственном языке, не противоречат основному закону страны. Иск в КС подали родители детей нацменьшинств. Они указали, что оспариваемые правила, которые были приняты еще в 2018 году, нарушают права детей на образование и противоречат сразу четырем статьям конституции.