ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение по делу "Коммерсантъ" и другие против России". Как свидетельствует текст решения, Борис Немцов, выиграл дело против Юрия Лужкова.

Дело касалось разбирательства относительно книги "Лужков: итоги", которую Немцов опубликовал в 2009 году в соавторстве с Владимиром Миловым. В этой связи газетой "Коммерсантъ" была размещена статья, написанная Марией-Луизой Тирмастэ. Лужков после ознакомления с публикациями подал в суд иск о защите чести и достоинства. Российский суд тогда взыскал с Немцова, Тирмастэ и "Коммерсанта" 500 тыс. рублей.

Однако судьи ЕСПЧ, рассмотрев во вторник поданную жалобу, сошлись во мнении, что в данном случае была нарушена статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу выражения мнения). Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.

Как сообщил в свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, ЕСПЧ признал также незаконной блокировку в РФ сайтов "Каспаров.ру" и "Грани.ру", а также обязал власти РФ выплатить им по €10 тыс. "ЕСПЧ признал, что в этих делах власти нарушили статью 10 (право на свободу выражения мнения) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты), и постановил выплатить учредителям изданий по €10 тыс. Это первое решение по делу о внесудебной блокировке сайтов в России", - сказал он.

Доступ к сайтам был заблокирован Роскомнадзором в 2014 году как к интернет-ресурсам, где размещены призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.