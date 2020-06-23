ЦИК получил 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию и использовании админресурса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 70 обращений с жалобами на возможное принуждению к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции и использование административного ресурса.
"У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК во вторник.
По ее словам, комиссия проверила все 70 обращений. "Больше всего этих обращений в Москве - 23 обращения - и в Санкт-Петербурге - 27 обращений. По Москве четко отработали, и с мэром [Москвы Сергеем Собяниным], и в прокуратуре реакция есть быстрая. По Петербургу не могу такого сказать, пока не видела реакцию губернатора [Петербурга Александра Беглова], но надеюсь, что дождемся его реакцию и прокуратуру. Надеюсь, что каждое из этих 70 обращений будет тщательно рассмотрено соответствующими компетентными службами", - отметила Памфилова.
Она добавила, что из этих 70 обращений только 52 содержат корректные указания на работодателя, допустившего, по мнению заявителей, нарушения. "По этим обращениям берем ситуацию под жесткий контроль. Надеюсь, что меры определенные по ним будут приняты, а люди проголосуют спокойно, как они считают, и ничего им за это не будет", - подчеркнула глава ЦИК.
ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.