ЦИК получил 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию и использовании админресурса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 70 обращений с жалобами на возможное принуждению к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции и использование административного ресурса.

"У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК во вторник.

По ее словам, комиссия проверила все 70 обращений. "Больше всего этих обращений в Москве - 23 обращения - и в Санкт-Петербурге - 27 обращений. По Москве четко отработали, и с мэром [Москвы Сергеем Собяниным], и в прокуратуре реакция есть быстрая. По Петербургу не могу такого сказать, пока не видела реакцию губернатора [Петербурга Александра Беглова], но надеюсь, что дождемся его реакцию и прокуратуру. Надеюсь, что каждое из этих 70 обращений будет тщательно рассмотрено соответствующими компетентными службами", - отметила Памфилова.