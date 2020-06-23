Работы Родченко и первое издание "Василия Теркина" выставят на торги

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Альбом, включающий 159 серебряно-желатиновых отпечатков фотографа и художника Александра Родченко, материалы и фотографии, связанные с именем режиссера Андрея Тарковского, и первое книжное издание "Василия Теркина" выставят на торги, которые аукционный дом "12-й стул" проведет 3 июля в онлайн-формате.

"Каталог включит около 700 лотов. Наиболее интересные группы лотов связаны с именем родоначальника новой фотографии Александра Родченко и первоизданиями пушкинской эпохи. По традиции один из стрингов аукциона составит "Тарковиана" - меморабилии, связанные с именем Андрея Тарковского", - говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома.

Среди топ-лотов - подносной альбом, включающий 159 серебряно-желатиновых отпечатков Родченко из секретных командировок. "Один из основоположников конструктивизма, создатель рекламы и дизайна в СССР, родоначальник новой фотографии в 1933 году совершил три секретные командировки на строительство знаменитого Беломорканала. Всего после командировок у Родченко накопилось около четырех тысяч негативов. Лишь малая часть этих снимков была опубликована в номере журнала "СССР на стройке" (декабрь 1933 года) и позднее вошла в издание "Беломорско-Балтийский канал имени И.В. Сталина", - поясняют в пресс-службе.

Крышка альбома украшена костяными накладками с портретом Сталина в три четверти, стягом с его же цитатой-лозунгом, реалистическим пейзажем, а также цветной картой Беломорканала. "Произведение, скорее всего, выполненное народными мастерами, относится к редкому жанру агитационного искусства - агиткость. Старт лота - 2,5 млн рублей", - добавляют в аукционном доме.

Еще один лот, связанный с именем Родченко, - авторский оттиск фотопортрета Осипа Брика, литератора, теоретика авангарда. На основе одной из фотографий той сессии 1924 года, проведенной в мастерской Родченко, был сделан "Шарж на Осипа Брика", который может называться символом движения "ЛЕФ". Фотография стартует с 350 тыс. рублей.

"Василий Теркин" и "Тарковиана"

Среди лотов - книжное издание поэмы "Василий Теркин", вышедшее в библиотечке газеты "Красноармейская правда" с пометкой "Действующая армия. Западный фронт" в самом конце 1942 года. Этот экземпляр был подписан Александром Твардовским чуть позже, в 1943 году, художнику Владимиру Лебедеву. Также на торги выставлен один из первых вышедших из печати экземпляров поэмы "Ундина" на русском языке с автографом Василия Жуковского (старт - 200 тыс. рублей). Среди других реликвий пушкинской поры на аукционе представлены первые издания поэм "Цыганы" (старт - 800 тыс. рублей) и "Полтава" (старт - 1 млн рублей).

Традиционно часть лотов будет связана с именем режиссера Андрея Тарковского. На этот раз раздел включает рабочие материалы режиссера, негативы и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер" и "Солярис", его совместные фото с режиссером Георгием Параджановым, фотографии из поездки на кинофестиваль в Лас-Вегас, где он представлял фильм "Ностальгия". "Всего в этом разделе представлено 23 лота с общей стартовой оценкой более одного миллиона рублей", - уточняют в пресс-службе.