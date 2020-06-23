Дагестан и Азербайджан согласовали увеличение числа возвращающихся домой азербайджанцев

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через государственную границу. Об этом сообщается во вторник на сайте главы Дагестана.

"Во исполнение поручения президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе телефонной беседы согласовали увеличение количества граждан, возвращающихся через государственную границу в Азербайджанскую Республику. По итогам работы двусторонней рабочей группы сегодня через МАПП "Яраг-Казмаляр" будет пропущено 250 граждан Азербайджана, а 25 июня на территорию РФ будет возвращено до 450 российских граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям между главой Дагестана и вице-премьером Азербайджана, вопросы размещения, питания, улучшения бытовых условий и медицинского обслуживания граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину, "будут решаться двумя сторонами совместно".

"Так, принято решение о разворачивании азербайджанской стороной в палаточном городке МЧС России в Дербентском районе дополнительного полевого палаточного госпиталя с медицинским персоналом и психологами от МЧС Азербайджанской Республики. Также азербайджанской стороной будет организовано питание своих сограждан, увеличено количество мест в столовой. Закупку продуктов питания предполагается осуществлять у местных производителей", - сообщается в тексте.

По данным администрации главы и правительства Дагестана, на сегодня на территории города Дербента и Дербентского района республики возвращения домой ожидают около 650 граждан Азербайджана.

Ранее и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил ТАСС, что более 200 граждан Азербайджанской Республики вернутся во вторник на родину через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, для них будет организован спецкоридор на российско-азербайджанской границе.

Об инциденте в лагере

Вечером 15 июня около села Куллар во временном лагере, находящемся рядом с пунктом временного размещения, начались волнения. Около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта, оказав неповиновение сотрудникам полиции. После инцидента в лагере возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества.

Как сообщал тогда и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были вернуться на родину в ближайшие дни через очередной спецкоридор на таможенном пункте пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В перечень, который формируется азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей. На следующий день, 16 июня, 155 граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане вернулись на родину.