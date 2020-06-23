Великобританию на параде Победы 24 июня в Москве будет представлять посол

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт будет представлять свою страну на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщили во вторник ТАСС в диппредставительстве королевства в российской столице.

"24 июня посол Великобритании в России Дебора Броннерт примет участие в Параде Победы в Москве в память о жертвах союзников на пути к победе над нацизмом", - отметили в британском диппредставительстве.

6 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.