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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Китай одобрил проведение клинических испытаний шестой вакцины от коронавируса

В проведении клинических испытаний будут участвовать Институт микробиологии Академии наук Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщила газета "Пэнпай"

ТАСС, 23 июня. Китайская компания Chongqing Zhifei Biological Products получила разрешение властей Китая на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как сообщает во вторник газета "Пэнпай", ранее власти сообщали о пяти медицинских препаратах, официально одобренных надзорными органами КНР.

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В проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины будут участвовать Институт микробиологии Академии наук Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - дочернее предприятие Chongqing Zhifei Biological Products.

19 июня Министерство науки и технологий КНР сообщило о проведении в стране испытаний четырех инактивированных вакцин и одной рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора.

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