{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения раскритиковало регионы за отсутствие допмер поддержки детских лагерей

В ведомстве подчеркнули, что нельзя допустить сокращения летних лагерей
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские регионы практически не предпринимают мер по поддержке организаций отдыха и оздоровления детей в связи с пандемией, заявил во вторник замминистра просвещения Денис Грибов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Грибова, в ходе подготовки к летней кампании Минэкономразвития была подготовлена информация о принятых правительством РФ мерах поддержки пострадавших отраслей, которую Министерство просвещения довело до сведения субъектов. Речь, в частности, идет об отсрочке уплаты арендных платежей, дополнительной отсрочке по страховым взносам, реструктуризации действующих кредитных обязательств. Замминистра отметил, что министерство также рекомендовало субъектам проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне.

"По тому количеству обращений, которое мы фиксируем, и итогам проводимого мониторинга эта работа в регионах практически не проводится", - сообщил Грибов. Обратившись к участникам заседания, замминистра заявил, что необходимо поручить субъектам с учетом имеющихся у них полномочий "разработать региональные меры поддержки экономического характера и довести их до каждой организации".

Он подчеркнул, что нельзя допустить сокращения летних лагерей. "Это принципиальная наша позиция", - сказал замминистра.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется
Читать полностью