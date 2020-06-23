Минпросвещения раскритиковало регионы за отсутствие допмер поддержки детских лагерей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские регионы практически не предпринимают мер по поддержке организаций отдыха и оздоровления детей в связи с пандемией, заявил во вторник замминистра просвещения Денис Грибов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Грибова, в ходе подготовки к летней кампании Минэкономразвития была подготовлена информация о принятых правительством РФ мерах поддержки пострадавших отраслей, которую Министерство просвещения довело до сведения субъектов. Речь, в частности, идет об отсрочке уплаты арендных платежей, дополнительной отсрочке по страховым взносам, реструктуризации действующих кредитных обязательств. Замминистра отметил, что министерство также рекомендовало субъектам проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне.

"По тому количеству обращений, которое мы фиксируем, и итогам проводимого мониторинга эта работа в регионах практически не проводится", - сообщил Грибов. Обратившись к участникам заседания, замминистра заявил, что необходимо поручить субъектам с учетом имеющихся у них полномочий "разработать региональные меры поддержки экономического характера и довести их до каждой организации".

Он подчеркнул, что нельзя допустить сокращения летних лагерей. "Это принципиальная наша позиция", - сказал замминистра.