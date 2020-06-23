Путин планирует приехать на открытие Ржевского мемориала

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть такие планы", - сказал представитель Кремля.

Как сообщал ранее журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, мероприятие запланировано на 30 июня. По его словам, мемориал был готов еще в апреле, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение отложить церемонию открытия.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.