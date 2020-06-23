Песков заявил, что в Кремле традиционно не комментируют дело "Седьмой студии"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать запрошенное прокуратурой наказание для фигурантов дела "Седьмой студии".

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Мы это традиционно не комментируем", - сказал представитель Кремля.

Гособвинение в понедельник на заседании Мещанского суда Москвы попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", а также запросило наказание и для других фигурантов дела.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта режиссер создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения. Ранее сумма ущерба оценивалась более чем в 133 млн рублей, однако была скорректирована и уменьшена примерно до 129 млн рублей.