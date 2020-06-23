Военные врачи ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев из 20 человек в рамках ее клинических испытаний. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

"Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте: через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины", - приводит военное ведомство слова начальника военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко генерал-майора Евгения Крюкова.

В Минобороны также уточнили, что "серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено".

"После вакцинации добровольцы продолжат находиться под непрерывным динамическим наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. С ними будет проводиться спектр лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа", - пояснил Крюков.

Он подчеркнул, что продолжить клинические испытания позволили результаты обследования и первичные данные о безопасности и переносимости вакцины первой группы добровольцев, получивших вакцину 18 июня.

Испытания вакцины

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев - 10 медицинских работников.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.