Порядка 3,5 тыс. человек, находящихся в СИЗО, проголосуют в Подмосковье по Конституции РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. граждан, находящихся под стражей на территории Подмосковья, смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"Что касается голосующих задержанных, тех, кто находится в СИЗО, но не ограничены в правах по голосованию. На сегодняшний день это 10 СИЗО и два ПФРСИ, то есь всего 12 участков, и пока это 3,5 тыс. [человек], еще плюс те, кто находится на домашнем аресте", - сказала Семенова.

Она добавила, что за ходом их волеизъявления также будут смотреть общественные наблюдатели.

По данным избирательной комиссии Московской области, всего в Подмосковье будут открыты 4 134 основных участка и 79 в местах временного пребывания.

Все участки для голосования в Московской области будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Технологическое оборудование разместят с дистанцией в 1,5-2 м, а помещение для голосования будет регулярно обрабатываться антисептическими средствами. Избирательная комиссия Московской области в большом количестве закупила средства индивидуальной защиты. Ими будут обеспечены участники голосования и сотрудники избирательных комиссий.