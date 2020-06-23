Торжественное построение 24 июня в Великом Новгороде пройдет на территории Кремля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Торжественное построение войск и сотрудников силовых структур пройдет в Великом Новгороде 24 июня на территории Кремля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Новгородской области. Место проведения торжественного мероприятия (ранее оно традиционно проводилось на центральной площади города) изменили из-за коронавируса.

"24 июня в Великом Новгороде пройдет торжественное построение войск и сотрудников силовых структур, а также возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный огонь славы". Мероприятие пройдет не на Софийской площади, как это всегда было ранее, а в Кремле", - сообщил собеседник агентства.

Также в пресс-службе подчеркнули, что из-за ситуации с пандемией коронавируса и угрозой возможного распространения инфекции торжественное построение пройдет без зрителей, в присутствии только приглашенных лиц.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.