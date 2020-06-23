Казанский университет начал тестировать вакцину от коронавируса на животных

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) начали тестирование на животных вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной на основе ДНК-технологий. Об этом журналистам сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

"По вакцинному проекту - на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных, то есть препарат вакцинный получен, вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это - ДНК-вакцина, и, надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных", - сказал он.