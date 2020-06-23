"Аэрофлот" не выявил нарушений в перевозке собаки, о травмах которой сообщили в соцсетях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нарушений во время перевозки собаки рейсом из Москвы в Симферополь выявлено не было, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее пользователь Instagram Кристина Ильичева сообщила, что ее мама летела рейсом компании с собакой, а после полета получила "перевозку в кровяных подтеках с грязью". Девушка предположила, что животное "очень сильно ударилось зубами и деснами о дверцу перевозки".

"Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы. Затем она была доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась. Также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, - сказал Демин. - Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств".

"Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете. Перелет - всегда большой стресс для животного", - добавил он.