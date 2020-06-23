Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 пройдет в пяти городах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области совместно с региональным минздравом приступает к оценке популяционного иммунитета к новому коронавирусу, для чего в пяти городах региона организуют бесплатное тестирование на антитела. Об этом во вторник в ходе брифинга сообщила министр здравоохранения области Татьяна Быковская.

"В пяти муниципальных образованиях - городах Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Каменск-Шахтинском и Таганроге - эти исследования мы начинаем с Роспотребнадзором и противочумным институтом проводить", - сказала Быковская.

По словам министра, до 25 июня в этих городах пройдет информирование населения и анкетирование. В исследовании смогут принять участие представители всех возрастных групп. Исключения составят дети до одного года. В управлении информационной политики регионального правительства уточнили, что запись на тестирование пройдет в электронном виде.

Как отметила Быковская, данные о состоянии популяционного иммунитета, которые получат в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в Ростовской области и в стране в целом. "В срок до 10 июля мы должны доставить все эти пробы в лабораторию противочумного института и в центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области для серологических исследований", - отметила глава минздрава области.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 8 815 случаев заражения, 4 378 человек выздоровели, 94 умерли. По данным областного Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97. 12 июня власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии. В частности, жителям региона разрешили заниматься физкультурой на открытом воздухе. При этом сохранен режим обязательного ношения масок в общественных местах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.