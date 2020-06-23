Директор Большого театра выразил соболезнования в связи со смертью Николая Фадеечева

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра России Николай Фадеечев, который умер на 88-м году жизни, был мастером высочайшего класса, выдающимся танцовщиком и педагогом и олицетворял слово "мастер". Об этом ТАСС сказал генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Грустно, очень грустно. Конечно, это страшно, когда уходит старшее поколение. Они несли и несут высочайшую культуру того великого балета Большого театра, который прославился на весь мир. Николай Борисович Федеечев был высочайшего класса профессионал, выдающийся танцовщик и замечательный актер", - отметил он.

Директор Большого рассказал, что ему повезло видеть артиста на сцене. "Для меня Фадеечев олицетворял слово "мастер". Многие годы Фадеечев передавал свое мастерство ученикам, солистам Большого театра, был балетмейстером-репетитором", - поделился Урин. Он добавил, что Фадеечев, несмотря на возраст и состояние здоровья, всегда приходил на спектакли своих учеников.

Урин заметил, что иногда старшее поколение, вспоминая собственные успехи, несколько предвзято относится к нынешним исполнителям. "Что касается Николая Борисовича, он всегда был интеллигентен, сдержан и никогда не был агрессивен в своих оценках", - подчеркнул директор ГАБТ.

Урин отметил, что театр постарается организовать прощание с Фадеечевым. По его словам, мероприятие, скорее всего, будет закрытым - только для родственников и труппы Большого тетра. О времени и месте прощания будет известно позднее и сообщено дополнительно.

Об артисте

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Учился в Московском хореографическом училище. В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал в течение двадцати пяти лет.

В 1956 году он стал участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой "Жизель".

А в 1971 году Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими приглашенными солистами Опера де Пари, где исполнили главные партии в балете "Лебединое озеро". Народный артист выступал в балетах "Щелкунчик", "Раймонда", "Спящая красавица", "Лауренсия", "Бахчисарайский фонтан", "Гаянэ", "Каменный цветок" и "Ромео и Джульетта".

Кроме Улановой и Плисецкой, он танцевал также с другими знаменитыми примами Большого театра - Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Людмилой Семенякой.

После завершения артистической карьеры Фадеечев стал балетмейстером-репетитором. Работал с премьерами ГАБТа - Андреем Уваровым, Сергеем Филиным, Николаем Цискаридзе.