Во ВЦИОМ прогнозируют, что поправки к конституции поддержат более 70% россиян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за поправки к конституции проголосуют до 71% россиян.

"На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против - 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ во вторник.

По данным опроса от 22 июня, доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в основной закон страны составила 71%. Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать - 54%. Еще 17% опрошенных ответили, что скорее примут участие в голосовании, 11% выразили уверенность, что не придут на участки, пока не определились - 13%.

Абсолютное большинство россиян, согласно опросу, знает о дате проведения общероссийского голосования - 84%. Из них три четверти назвали точную дату голосования - 1 июля (75%). О возможности принять участие в голосовании заранее (с 25 июня по 1 июля) знают 73% респондентов. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше - 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 пункта, отмечает ВЦИОМ.

Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много граждан. Обратного мнения придерживается 30% респондентов.

Проголосовать заранее предпочли почти четверть граждан - 24%. Основная доля россиян будут голосовать 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования. "Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными - 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%). Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании", - говорится в сообщении.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 июня, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О поправках к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".