Владимирская область вышла на плато по коронавирусу

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, по мнению московских врачей, приехавших для оказания помощи в регион, стабилизировалась во Владимирской области и вышла на плато. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"Главное, что мы увидели: во-первых, специалисты на местах хотят работать и заинтересованы в достижении успешного результата. Во-вторых, учреждения здравоохранения региона обеспечены всем необходимым для этой работы. В итоге мы констатируем стабилизацию эпидемиологической ситуации, выход на плато, и это хороший сигнал", - приводятся в сообщении слова старшего врача бригады, заместителя главного врача по хирургической и онкологической помощи ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, кандидата медицинских наук Игоря Лебедева.

С 11 июня столичные врачи посетили несколько инфекционных госпиталей в Александрове, Муроме, Коврове, Петушках, Гороховецком районе и во Владимире. Кроме того, они провели серию мастер-классов и телемедицинских консультаций. Как отмечается, на основании рекомендаций московских экспертов были приняты важные организационные решения по дальнейшему лечению и профилактике инфекционных заболеваний во Владимирской области. От имени губернатора Владимирской области медикам вручили благодарственные письма администрации региона.

27 мая в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. 30 мая медики прибыли во Владимирскую область, доставив также гуманитарный груз, в составе которого были лекарства, оборудование и средства индивидуальной защиты. 11 июня в область прибыла вторая бригада, которая сейчас завершает работу в регионе.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавируса, всего в области зарегистрировано 4 006 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 278 пациентов, 54 человека умерли.